加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT 35%加值比率
首頁 / 地方

台東孩子書屋發源地改建 建和書屋2.0啟用

2025/4/23 15:13（4/23 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東市建和部落「孩子的書屋」最早的據點為簡陋鐵皮屋，匯集捐款者愛心重新改建成的「建和書屋2.0」23日啟用。中央社記者盧太城台東攝 114年4月23日
台東市建和部落「孩子的書屋」最早的據點為簡陋鐵皮屋，匯集捐款者愛心重新改建成的「建和書屋2.0」23日啟用。中央社記者盧太城台東攝 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東市建和部落「孩子的書屋」最早的據點為簡陋鐵皮屋，匯集2600餘位捐款者的愛心重新改建成「建和書屋2.0」，今天啟用。全新書屋不僅為孩子打造，也是長輩交流的地方。

已故「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗，26年前在自己住家附近的鐵皮屋成立首間孩子的書屋，當時是一間簡陋的鐵皮屋，從這間鐵皮屋拓展到附近社區9間書屋。

「孩子的書屋」團隊3年前決定將這個首間據點重新打造，經歷過疫情與缺工雙重挑戰，匯集超過2600多人的捐款，「建和書屋2.0」今天落成啟用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「孩子的書屋」團隊表示，全新落成的書屋不只是孩子吃飯、聊天、探索學習的空間，也是一處可以照顧心理需求、支持社區長輩交流的基地；是孩子實驗教育機構的教室之一，也是部落彼此緊密聯繫、代代傳承所在；不只是空間再生，更是一圈圈關係的凝聚與延伸。

「孩子的書屋」現任負責人陳彥翰表示，「建和書屋」是他父親陳俊朗創建的第1間書屋，20多年前部落的孩子放學後在這裡吃飯、寫作業、練吉他、打籃球；未來的20年，這裡照顧的對象不只是孩子，服務將延伸到家長、長輩與整個社區，因為這樣（與社區一起）才是還成長的最好環境。（編輯：李淑華）1140423

#陳俊朗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：