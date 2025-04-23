台東孩子書屋發源地改建 建和書屋2.0啟用

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東市建和部落「孩子的書屋」最早的據點為簡陋鐵皮屋，匯集2600餘位捐款者的愛心重新改建成「建和書屋2.0」，今天啟用。全新書屋不僅為孩子打造，也是長輩交流的地方。

已故「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗，26年前在自己住家附近的鐵皮屋成立首間孩子的書屋，當時是一間簡陋的鐵皮屋，從這間鐵皮屋拓展到附近社區9間書屋。

「孩子的書屋」團隊3年前決定將這個首間據點重新打造，經歷過疫情與缺工雙重挑戰，匯集超過2600多人的捐款，「建和書屋2.0」今天落成啟用。

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「孩子的書屋」團隊表示，全新落成的書屋不只是孩子吃飯、聊天、探索學習的空間，也是一處可以照顧心理需求、支持社區長輩交流的基地；是孩子實驗教育機構的教室之一，也是部落彼此緊密聯繫、代代傳承所在；不只是空間再生，更是一圈圈關係的凝聚與延伸。

「孩子的書屋」現任負責人陳彥翰表示，「建和書屋」是他父親陳俊朗創建的第1間書屋，20多年前部落的孩子放學後在這裡吃飯、寫作業、練吉他、打籃球；未來的20年，這裡照顧的對象不只是孩子，服務將延伸到家長、長輩與整個社區，因為這樣（與社區一起）才是還成長的最好環境。（編輯：李淑華）1140423