合體王鴻薇徐巧芯 蔣萬安：和5席藍委堅定站一起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）罷免團體宣布藍營5席台北市立委二階門檻達標，台北市長蔣萬安今天在市政行程與國民黨立委王鴻薇、徐巧芯合體，表示他將持續與5席藍委堅定站在一起，努力推動各項市政建設。

蔣萬安今天與松山區里長座談，王鴻薇、徐巧芯及國民黨台北市議員秦慧珠出席，共同在會前接受媒體聯訪。

對於5席國民黨立委的罷免團體皆宣布連署書已達到二階門檻，蔣萬安說，徐巧芯、王鴻薇都非常關心地方事務，今天也到座談會現場參與，傾聽地方里長的意見和心聲，他會持續與國民黨5席立委堅定站在一起，共同努力推動各項市政建設。

徐巧芯表示，呼籲大家出來投票，投下不同意罷免。王鴻薇則未回應，表示先讓會議進行。

此外，立法院長韓國瑜表態將參加國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦的集會活動，並形容台灣人民腦袋上懸著關稅、軍演及罷免3把刀。蔣萬安對此表示，韓國瑜講得很好，希望明天大家都能勇敢地站出來。

另一方面，台北市勞動局日前赴國民黨立委葉元之立法院研究室實施勞動檢查，發現未備置出勤紀錄缺失，違反勞動基準法第30條第5項規定，處新台幣9萬元罰鍰。蔣萬安今天被問及此事時表示，勞動局已對外說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動局指出，當時因接獲疑似職場霸凌、未依法給予病假等具體檢舉，雖非當事人申訴，仍本於職責前往勞檢，檢查內容包含勞工名卡、出勤紀錄、薪資明細、是否設置並落實職場不法侵害預防措施等。

勞動局表示，當時發現葉元之辦公室違反勞基法及職業安全衛生法相關缺失，除依法開罰外，缺失經書面審查皆已完成改善。至於職場霸凌是否成立，勞動局強調，現行法令並無法讓勞動局對個案進行實質認定。（編輯：梁君棣、李錫璋）1140425