連江縣校際歌唱比賽 國小閩東語組全台僅見

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（中央社記者潘欣彤連江縣26日電）連江縣教育處今天舉辦校際學生歌唱比賽，由全縣國中小共54名同學參賽。特色為設有全台僅見的國小閩東語組，10名小選手同台競技，比發音更比台風。

承辦單位連江縣立中正國民中小學透過訊息告訴中央社記者，113學年度連江縣校際歌唱比賽對象為縣內國中與國小學生，由各校自行遴選代表，並分國小低年級、中年級、高年級，國中組與國小閩東語組。今年共54名學生同場競技，除現場開放民眾參觀外，也能透過網路直播欣賞閩東語組賽事。

中正國中小指出，連江縣的主要母語為閩東語，因此在校際歌唱比賽中，設不分年級的國小閩東語組，今年共10名同學參賽。演唱曲目以地區近年新創的閩東歌謠為主，例如「月光光」及「金銀花」等。

比賽現場，每名學生切合歌曲主題或曲調自備演出服裝，例如演唱「金銀花」的選手即以花朵為主題，並自行設計手勢與舞蹈，展現對比賽的重視。

代表東引國中小參賽的鄭典則告訴中央社記者，因為唱閩東語很特別，所以報名參賽。

閩東語組評審、閩東語研究學者陳高志向中央社記者表示，閩東語組參賽選手水準逐年進步，以評審角度可說雞蛋裡挑骨頭，有些連大人都難望其項背。

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陳高志指出，選手歌唱時偶有音變錯誤，或混入國語發音等狀況，但仍瑕不掩瑜。盼透過比賽，在生活中養成閩東語習慣，說自己的話，唱自己的歌。

國家語言除了閩南語、客家語、原住民族語等，也納入台灣手語、閩東語，作為課程選項。其中，閩東語是馬祖（連江縣）固有族群使用的語文。（編輯：戴光育）1140426