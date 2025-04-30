國際不打小孩日 黃偉哲盼「剴剴」是最後受虐兒

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（中央社記者張榮祥台南30日電）今天是「國際不打小孩日」，劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案審理中，台南市長黃偉哲則宣誓「兒童權利公約」四大核心原則，希望「剴剴」是最後一個受虐兒。

黃偉哲今天在北區大港國小宣誓「兒童權利公約」四大核心原則，且以「剴剴」案為例，呼籲社會大眾攜手打造兒童友善城市，讓每位孩子擁有安全、快樂、尊重的童年。

黃偉哲指出，4月30日是「國際不打小孩日」，但關心保護孩子行動不應只在這一天，落實「兒童權利公約」並非選項，而是政府和社會必須共同履行的責任，建立友善兒童環境才能確保孩子權益和幸福未來。

黃偉哲表示，體罰和責罵往往是大人一時情緒失控反應，但對孩子可能帶來長遠深刻心理創傷，他建議家長透過理解和溝通教育孩子，協助成長。

黃偉哲說，「剴剴」案提醒大眾對兒童保護不能有絲毫鬆懈，暴力對孩子傷害是極嚴重且難以挽回，他期盼司法秉持公正，勿枉勿縱，還孩子與社會一個公道。

南市府教育局表示，將強化社會安全網，整合家庭暴力防治、兒童保護、性別平等、數位性剝削防制與校園反霸凌等多元機制，建構完整兒童保護系統，也提升社會大眾對兒童權利的認識與重視。

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劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴。台北地方法院國民法官法庭今天開庭。

「國際不打小孩日」源自1998年美國一個反體罰民間組織的倡導，宣揚反體罰的兒童人權觀念。「兒童權利公約」四大核心原則是「維護兒童最佳利益」、「不使兒童受到任何歧視」、「確保兒童參與及表達意見」、「保障兒童生存及發展權」。（編輯：李淑華）1140430