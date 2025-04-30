加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 地方

國際不打小孩日 黃偉哲盼「剴剴」是最後受虐兒

2025/4/30 13:04（4/30 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（圖）30日在北區大港國小宣誓「兒童權利公約」4大核心原則，且以「剴剴」案為例，呼籲社會大眾攜手打造兒童友善城市，讓孩子擁有安全、快樂、尊重的童年。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月30日
台南市長黃偉哲（圖）30日在北區大港國小宣誓「兒童權利公約」4大核心原則，且以「剴剴」案為例，呼籲社會大眾攜手打造兒童友善城市，讓孩子擁有安全、快樂、尊重的童年。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）今天是「國際不打小孩日」，劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案審理中，台南市長黃偉哲則宣誓「兒童權利公約」四大核心原則，希望「剴剴」是最後一個受虐兒。

黃偉哲今天在北區大港國小宣誓「兒童權利公約」四大核心原則，且以「剴剴」案為例，呼籲社會大眾攜手打造兒童友善城市，讓每位孩子擁有安全、快樂、尊重的童年。

黃偉哲指出，4月30日是「國際不打小孩日」，但關心保護孩子行動不應只在這一天，落實「兒童權利公約」並非選項，而是政府和社會必須共同履行的責任，建立友善兒童環境才能確保孩子權益和幸福未來。

黃偉哲表示，體罰和責罵往往是大人一時情緒失控反應，但對孩子可能帶來長遠深刻心理創傷，他建議家長透過理解和溝通教育孩子，協助成長。

黃偉哲說，「剴剴」案提醒大眾對兒童保護不能有絲毫鬆懈，暴力對孩子傷害是極嚴重且難以挽回，他期盼司法秉持公正，勿枉勿縱，還孩子與社會一個公道。

南市府教育局表示，將強化社會安全網，整合家庭暴力防治、兒童保護、性別平等、數位性剝削防制與校園反霸凌等多元機制，建構完整兒童保護系統，也提升社會大眾對兒童權利的認識與重視。

google news透過 Google News追蹤中央社

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴。台北地方法院國民法官法庭今天開庭。

「國際不打小孩日」源自1998年美國一個反體罰民間組織的倡導，宣揚反體罰的兒童人權觀念。「兒童權利公約」四大核心原則是「維護兒童最佳利益」、「不使兒童受到任何歧視」、「確保兒童參與及表達意見」、「保障兒童生存及發展權」。（編輯：李淑華）1140430

#台北地方法院
#台北地檢署
#兒童權利公約
#黃偉哲
#台南市
#兒福聯盟
#教育局
#社會安全網
#劉若琳
黃偉哲
台南獲再生水建設評鑑優等 每日供應6.1萬噸新版財劃法衝擊 黃偉哲：必要開源節流但該爭的要爭
劉若琳
保母涉虐死男童剴剴案 醫師：長期多重虐待致身心嚴重受創保母姊妹涉虐剴剴案 北律公會籲勿言語攻擊被告律師
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：