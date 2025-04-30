罷團「粉紅超跑行動」快閃收件 拱天宮：不許在廟口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明天深夜將啟程，公民團體預告發起「粉紅超跑行動」，號召各罷團沿途拚連署收件；對此，拱天宮表示，只要不在廟前進行活動或妨礙進香，不予置評。

白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，預計明天深夜11時25分登轎後出發，今年報名人數逼近33萬人，較去年近18萬人增加約8成，再創新高紀錄。

公民團體「苗栗罷免立委連線」今天預告，明天上午將在白沙屯火車站、台1線路段，與全國罷免藍委團體共同發起「粉紅超跑行動」，象徵帶著媽祖慈悲守護，由苗栗啟程，擴大向全台推進、衝刺罷免連署。

透過 Google News 追蹤中央社

苗栗國罷免立委連線表示，將攜手雙北大罷（北北基桃罷免行動）、南罷天志工團，以及中部等全國罷團，同步動員全台灣志工，號召各地罷團齊力響應，展開全面搶救連署擴大行動；志工團將自苗栗出發一路向南，經中台灣、持續挺進彰化、南投、雲林等地快閃收件，催促尚未完成連署民眾簽下連署書。

對此，拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，廟方立場是不涉入政治，對於罷團行動不予置評；但「若在廟口、廟前進行相關活動是不允許的」，至於罷團要在沿途快閃收件，只要不妨礙進香活動，廟方也無從約束干涉。（編輯：陳仁華、蕭博文）1140430