竹縣敬老愛心計程車擴大陣容 服務量能達2519輛

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣政府表示，有計程車業者將於明天正式加入竹縣敬老愛心計程車行列，增加162輛，全縣總計達2519輛愛心計程車提供服務，讓長輩及行動不便縣民能走出家門、參與社交。

竹縣府今天發布新聞稿表示，敬老愛心卡能搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車，並可用於運動健身，原與竹縣府簽約的敬老愛心計程車隊有台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊，簽約計程車為2357輛。

竹縣府指出，根據統計，111年9月開辦當月搭乘計1577人次，114年3月當月搭乘1萬6563人次，縣府的補助金額也增加。

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竹縣府表示，5月5日起，新增大文山衛星派遺車隊加入竹縣敬老愛心計程車其容，計程車簽約數量將增加162輛，全縣總數達2519輛敬老愛心計程車提供服務。

新聞稿中，竹縣府社會處表示，搭乘敬老愛心計程車的上、下車地點之一須在桃竹竹苗區域，單趟最多補助敬老愛心卡100點，長輩及持有身心障礙證明之民眾，搭乘國內大眾運輸工具享有半價優待。（編輯：陳清芳）1140504