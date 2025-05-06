白沙屯媽祖回鑾首進南投名間 許淑華：百年盛事

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）白沙屯媽祖進香回程於今天首度進入南投名間鄉，居民紛紛擺起香案準備迎接媽祖，沿路物資站陸續設立；縣長許淑華前往接駕表示，白沙屯媽祖到南投是百年盛事，祈福平安。

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎進香與回鑾路線不固定，但不曾走「山線」進入南投縣，許多南投人希望媽祖今年到訪；回鑾路程今天從雲林縣林內鄉進入彰化縣二水鄉，接著沿員集路前進，近午時分首度進入南投縣名間鄉，讓南投民眾興奮直呼「歷史時刻」。

許淑華、名間鄉長陳翰立、轄區南投縣警察局南投分局長洪秋賢等人陸續前往接駕，媽祖鑾轎中午在名間鄉修玄宮停駕休息，由於這是白沙屯媽祖首次到南投，吸引大批南投信眾前往參拜，加上眾多隨行「香燈腳」，滿滿人潮將員集路、修玄宮擠得水洩不通。

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許淑華接受媒體聯訪表示，白沙屯媽祖到南投是百年難得一見盛事，這兩天網友討論熱烈，她身為縣長一定要來接駕、祈福南投一切平安平順，也由於她的長輩年紀較大，她也祈求媽祖保佑家中長輩健康平安。

南投市長張嘉哲與妻子非常期盼白沙屯媽祖到南投市，日前到拱天宮擲筊獲連續3個聖杯指示，白沙屯媽祖很可能來南投，因此昨天已有縣民準備補給品要提供隨行信眾，今天媽祖鑾轎進入南投後，許多家戶擺起香案迎接媽祖，沿路物資站陸續設立，地方充滿熱鬧氣氛，居民驚訝表示「不曾見過這麼熱鬧景象」。（編輯：陳仁華）1140506