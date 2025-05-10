北市一殯除役600坪綠地擬出租 議員指1天1萬太高

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市府擬出租除役一殯內約600坪綠地，議員指因曾是殯儀館，租金初步訂定為1天新台幣1萬元，不合理、太高。殯葬處今天表示，營運後將考量使用者回饋檢討。

位於台北市精華地段的第一殯儀館，台北市政府去年拆除後設置停車場及綠地，其中平面停車場今年5月1日啟用，北市殯葬管理處規劃出租另一側占地約1983平方公尺、600坪的綠地。

國民黨台北市議員李明賢在議會委員會質詢問及一殯綠地規劃情況時指出，北市殯葬處規劃出租，初步訂定租金為1天新台幣1萬元，這與大安森林公園露天音樂台使用費雷同。

他表示，大安森林公園露天音樂台租金雖有分時段，但一殯內綠地曾是殯儀館，可能影響民眾心理感受，雖然旁邊的停車場已啟用，民眾會評估其便利性，但還是認為一殯內綠地租金不合理、費用太高，應更有彈性。

台北市殯葬處回應指出，還未訂定出租一殯綠地的法令作業及使用辦法，目前僅先確認收費標準，還未對外開放承租，若開放營運，會在營運一段時間後進行檢討。

殯葬處後續以資料表示，一殯拆除後設置「第一停車場」及「第一綠地」，停車場已啟用，約600坪的綠地初步規劃租用時段為每天上午8時至下午5時，使用費新台幣1萬元，相較附近區域例如榮星花園、花博美術園區的租金低。

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另外，「第一綠地」將開放市民、團體及公司租用，適合市集、展覽及各類行銷推廣活動，若與其他場地相比，費用合理且具寬敞空間，若未來開放營運一段時間後，將會討論使用者提供回饋。

依據台北市公園場地使用費及保證金收費基準表，大安森林公園露天音樂台使用費的時段分上午、下午、晚場，每場使用時間各為4小時、費用1萬元。（編輯：戴光育）1140510