北市聯醫仁愛院區醫檢師涉偷拍 經查證記過停職

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北15日電）台北市立聯合醫院今天表示，針對仁愛院區發生急診醫檢師在執行醫療業務過程中涉及偷拍，仁愛院區除第一時間調離現職，並進行人事評議，經查證屬實，記過停職處分。

據了解，被害女子10日深夜因身體不適就醫，之後發現被偷拍後報警；轄區警方在11日凌晨2時獲報後派員到場，後續將依法送辦。

北市聯醫於新聞稿中陳述，仁愛院區說明，案發第一時間已報警處理，將這名醫檢師調離現職，誠摯向當事人表達歉意，並展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

仁愛院區補充，心電圖檢查作業原則上由醫事檢驗師執行病患的檢查；但若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，而由男性醫檢師執行時，應有女性人員或病患親友陪同進入檢查室，方可進行。

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此外，仁愛院區也說，已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具備錄影功能的裝置，所有可錄影器材一律應置放在拉簾區域外，以確保病人隱私安全。

北市聯醫重申，針對此案，表達嚴厲譴責，對任何違法違紀行為一律採取零容忍立場，絕不姑息。（編輯：張銘坤）1140515