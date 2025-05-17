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離島狂醫杜元坤出書分享初心 陳光復讚澎湖天使

2025/5/17 17:18
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（中央社澎湖縣17日電）「離島狂醫」義大醫院院長杜元坤今天在澎湖發表新書，分享行醫多年心得；縣長陳光復說，杜元坤每月都到澎湖看診、義診，或是捐救護車、樂器等，高澎來回超過250趟，是澎湖的大天使。

杜元坤「初心不退：活出生命的影響力」新書分享下午在澎湖生活博物館舉行，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長楊書舜等人與滿場民眾到場聆聽；一位躺在家中10餘年的病患，在「杜式刀法」手術下復原，也專程到場獻花致謝。

陳光復表示，杜元坤是澎湖的大天使，在他首次擔任縣長時，澎湖鄉親往返高雄看診諸多不便，縣府團隊因此向杜元坤提議，自此杜元坤每個月都到澎湖來看診、義診，或是捐贈救護車與樂器等，單單高澎來回飛機超過250趟以上，幾乎把澎湖當成自己的家。

他說，杜元坤有一次因公赴歐洲開會，回國後直接搭機到澎湖看診，足足有2天未睡，精神令人敬佩。

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「初心不退：活出生命的影響力」一書可說是杜元坤行醫30多年來的生命濃縮，書中不僅記錄他無數次挑戰高風險手術、投入偏鄉義診的故事，更真誠分享自己幾度與死神擦肩而過的深刻體悟，更談及如何將行醫視為生命志業，把教育、義診、文化與體育融合進人生藍圖。

杜元坤指出，義大醫院已正式升格為醫學中心，成為南部地區重要的高階醫療據點，澎湖的醫療儀器設備不輸本島，缺乏是專業醫師人力，相信只要有人願意陪，改變就會發生，澎湖就是他心裡永遠的起點。（編輯：吳素柔）1140517

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