台中大安濱海樂園暗藏鐵釘 遊客踩傷市府令清除

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）有民眾到台中大安濱海樂園戲水，卻踩到鐵釘受傷，血流不止，直指根本是海水「獄」場；台中市政府今天表示，經查為廠商施工遺留物，已要求廠商啟動清理作業。

民主進步黨台中市議會黨團上午舉行記者會，黨團總召集人王立任說，有民眾於社群網站揭露在大安濱海樂園觀景平台前積水區踩到尖銳鐵釘，經聯繫受傷遊客並前往勘查，沙灘上積滿施工廢棄物，水中暗藏許多鐵釘，平台旁還發現一包包裝滿鐵釘的袋子，袋中鐵釘生鏽嚴重，救生員也指遊客受傷事件屢見不鮮。

王立任表示，這起持續性公共安全危機，中市府仍未封鎖危險區域、未設警示牌，甚至也沒主動對外說明或通報傷害事件；民進黨籍台中市議員李天生、陳雅惠與林德宇說，中市府失職、失能讓海水浴場變危險場域，要求立即全面清查、追責廠商，檢討維管機制。

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中市府觀光旅遊局透過文字稿表示，深表關切，經查受傷事件與觀旅局風景區管理所辦理的「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合改善工程」完工後，部分施工遺留物未完全清除有關，第一時間依契約規定，嚴格要求施工廠商啟動全面檢查與清理作業。

觀旅局說，為徹底排除風險，已責成施工單位儘速清理，並動用磁鐵等對沙灘區全面掃除與檢測，不良廠商將依程序函送行政院公共工程委員會列管不良紀錄。遊客如果近期在大安濱海樂園遭割傷，可聯繫觀旅局，將全力協助保險理賠程序。（編輯：李明宗）1140520

許多中部民眾夏季會前往台中大安濱海樂園戲水，近日卻發生鐵釘傷人事件。民主進步黨籍台中市議員王立任前往勘查，發現許多生鏽鐵釘遭丟棄積水區。（王立任提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月20日