台中公車候車亭黃色笑臉鈴鐺 4年使用人次逾800萬

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」，4年來使用人次逾800萬人次。民眾只需按下按鈕，候車亭外服務燈燈號即同步顯示，乘客無須走到馬路邊攔車，公車駕駛也能明確看到公車號次。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，台中市從110年起在候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」標誌服務燈，乘車民眾在候車亭內按下路線按鈕、鍵盤或是利用「台中Go」APP，選擇欲搭乘的公車路線後，亭外服務燈同步顯示民眾選擇的路線，駕駛可即時掌握候車資訊。

葉昭甫指出，候車亭服務燈採用明亮的黃色與可愛的笑臉鈴鐺造型。目前全市超過1100座候車亭，截至今年5月，有467處候車亭已建置服務燈系統，4年多來累計超過800萬人次使用。

候車亭服務燈原型以「搖鈴呼叫服務」為概念，第一代候車亭服務燈先於豐原跟東勢之間豐勢路和沙鹿路建置，起初陽春版設計，乘客按下按鈕，候車亭外LED燈亮起，告知公車駕駛候車亭有乘客，當時未顯示公車路線，乘客已不必走出候車亭外揮手攔車。

葉昭甫指出，第二代候車亭服務燈，乘客依路線按鈕或鍵盤輸入欲搭乘路線後，候車亭內部小燈亮起「黃色笑臉鈴鐺」，提醒民眾預約公車路線完成，外部大型燈同步點亮鈴鐺圖示與路線號碼，讓即將進站的公車駕駛明確掌握候車亭有乘客要搭車。

此外，公車候車亭服務燈以往是「輪椅」圖案，為突顯服務全民功能，優化設計調整為「黃色笑臉鈴鐺」，讓民眾快速理解操作新設備，結合設計與實用性的創意，也成為台中公車智慧化服務的一大亮點。

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葉昭甫說明，候車亭服務燈特別設置在幹線公車路廊、大型醫療院所周邊與高齡、身心障礙者聚居區域，「黃色笑臉鈴鐺」系統與「台中GO」APP整合，民眾在距離候車亭30公尺內，可透過手機遠端啟用。

交通局也向客運業者及所屬駕駛建立「當服務燈亮起時，應視同乘客招手」的共識，並要求進站時應確實停靠，保障市民乘車權益。（編輯：李亨山）1140531