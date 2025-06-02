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南科效益擴散 立委爭取跨曾文溪橋梁與道路規劃

2025/6/2 17:41（6/2 18:11 更新）
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民進黨立委郭國文（前右）、林俊憲（前中）2日會同交通部長陳世凱（前左）到台南市考察交通建設，爭取中央支持。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
民進黨立委郭國文（前右）、林俊憲（前中）2日會同交通部長陳世凱（前左）到台南市考察交通建設，爭取中央支持。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）立法院交通委員會今天會同交通部長陳世凱到台南市考察建設，民進黨立委郭國文、林俊憲爭取南41線、善化烏橋中路等跨曾文溪橋梁與道路規劃，以舒緩南科園區發展帶來的交通壓力。

郭國文、林俊憲會同陳世凱、台南市政府相關單位及地方民代，先前往西港區現勘未來南41線跨曾文溪橋梁規劃，再轉往佳里關心立體停車場進度，以及到官田區隆田文化教育園區現勘停車問題。

林俊憲表示，南41線是西港、佳里間重要道路，往北可以一路進入佳里市區，往南卻被曾文溪阻斷，在曾文溪另一側是總統賴清德擔任台南市長時開發的新吉工業區，目前業者進駐率達100%，是台南重要的鋼鐵、機械、模具產業聚落。

他說，南41線若能興建跨越曾文溪的大橋，就能往南經過新吉工業區，銜接台江大道，不僅可以紓解西港大橋和國聖橋上下班車潮，也能讓安南、西港、佳里等行政區往來更密切。根據人口調查，這3個行政區移入人口逐年增加，安南區更因為治水有成加上南科效益，人口已突破20萬人。

林俊憲指出，除了今天現勘的南41線，還有善化烏橋中路銜接麻豆謝厝寮的市道173線，以及台61快速道路南延台江大道等曾文溪大橋也很重要，期待這些跨溪道路能舒緩南科快速發展帶來的交通壓力，也讓南科效益外擴到更多行政區。

台南市工務局人員表示，南41線延伸規劃案總長10 .01公里，總經費約新台幣71.3億元，預計2030年完成，其中優先路段為佳南路至南40線，長5公里，總經費約19.34億元，目前市府已編列約2億元預算進行土地徵收，並爭取中央經費補助。

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郭國文在佳里區考察立體停車場行程時表示，希望透過增加停車空間減少違規停車與塞車問題，目前規劃興建4層樓立體停車場，預計可停放144輛汽車，並於1樓設計460坪空間做為商業使用，可望於明年1月啟動統包工程發包。

陳世凱表示，南科園區發展快速，如今效益外溢至曾文溪以北地區，停車需求會越來越大，待立體停車場相關預算通過，將會優先支持台南。（編輯：李錫璋）1140602

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民進黨立委郭國文（前左4）、林俊憲（前右2）2日會同交通部長陳世凱（前右3）到台南市考察交通建設，聽取相關單位簡報。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
民進黨立委郭國文（前左4）、林俊憲（前右2）2日會同交通部長陳世凱（前右3）到台南市考察交通建設，聽取相關單位簡報。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
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