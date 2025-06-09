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中央減南投補助 許淑華：盤點縣政優先序不影響民生

2025/6/9 18:19
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）對於中央刪減南投縣一般性補助款35億，縣長許淑華說，盼中央以民生而不是用政黨思考，讓民眾不分縣市受很好照顧；另外，縣府盤點縣政優先順序，民生政策絕不受影響。

許淑華今天出席南投縣議會縣政總質詢，多名縣議員關心一般性補助款遭中央刪減新台幣35億元，許淑華說，行政院日前來文修訂補助辦法，特別是縮小計畫型補助最高比例從90%減至50%，縣府已反映希望回復今年一般性補助款額度，也要求不要調整地方各方面補助。

許淑華表示，過去中央依各縣市財力，要求不同比例配合款，南投以往最高可獲9成補助，只須10%配合款，修改後，中央最高補助剩50%，縣府配合款增至5成以上，縣府在必須負擔更多配合款情況下，南投縣爭取中央補助建設的競爭力將受打擊。

許淑華表示，但她對縣民承諾不會改變，未來即便有必要舉債或其他調整，也會懇請縣議會支持達成，但目前仍以堅守財政紀律、讓縣府沒有新增負債、沒有增加縣民負擔前提下，做到更多社福、教育及基礎建設，縣府會持續努力，盡力使地方建設不受影響。

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縣府下午召開縣務會議，主計處報告「中央對直轄市及縣市政府補助辦法修正前後差異及對本縣財政影響」；許淑華說，若未來地方配合款要將近一半，每件建設是否有負擔能力，縣府必須斟酌，而關於一般性補助款被減少，也請各局處盤點縣政計畫優先順序。

許淑華表示，縣府須做很大調度，下半年才能運作正常，但她今天特別指示有關民生品質政策絕不減少，如廣受好評的「幸福巴士」政策對偏鄉很重要，很多長輩需求不斷提出，因此這方面預算不可能刪減、只會增加，不會因中央刪減補助而受影響，但一些不必要活動或宣傳預算將檢討，若不必要就不再編列。（編輯：陳仁華）1140609

許淑華
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