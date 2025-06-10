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完善楠梓園區聯外交通 高楠公路便道工程開工

2025/6/10 12:08（6/10 13:31 更新）
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高雄市工務局規劃於楠梓產業園區東側新設聯絡道，為使聯絡道施工時高楠公路1003巷能維持通行不間斷，將先進行便道工程。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月10日
高雄市工務局規劃於楠梓產業園區東側新設聯絡道，為使聯絡道施工時高楠公路1003巷能維持通行不間斷，將先進行便道工程。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）因應台積電進駐楠梓產業園區，高雄市工務局規劃於園區東側新設聯絡道，因聯絡道位於高楠公路1003巷，工務局今天表示，為使施工時維持通行，先進行便道工程，拚年底完工。

高雄市工務局新建工程處今天透過新聞稿指出，園區東側新設園區聯絡道位於高楠公路1003巷，為使聯絡道施工時能維持高楠公路1003巷通行不間斷，先辦理便道工程，總經費新台幣4500萬元。

新工處表示，工程已於近期開工，力拚年底完工，完工後便捷園區車輛銜接國道1號，完善楠梓產業園區聯外交通。

新工處說明，高楠公路1003巷為楠梓園區通往台1線的重要連接道路，現況約7至10公尺寬，未來聯絡道工程完成後將拓寬為30公尺，除了設置快、慢車道，並增加人行道，此外，煉油廠前平交道也將一併拓寬。

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新工處指出，高楠公路1003巷既有道路兩側，將新設雙向各一3.5公尺寬混合車道，全長260公尺，以維持當地居民通行及進出園區需求。

工務局表示，施工期間不影響車輛通行，便道完成後再行封閉中央既有道路，進行聯絡道工程施作，整體園區聯絡道預計民國117年底通車。（編輯：張雅淨）1140610

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