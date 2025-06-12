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王功漁火節6/28登場 動力火車、宇宙人熱力開唱

2025/6/12 12:59
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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化王功漁火節6月28日及29日登場，今年漁火節海洋音樂會安排動力火車、宇宙人等超人氣樂團歌手演出，另有千人烤蚵活動可大快朵頤，讓音樂控、美食控都能歡度夏日時光。

彰化縣政府今天上午在彰化縣警察局一樓中庭，舉辦「王功漁火節」活動記者會，介紹6月28日及29日將在彰化王功漁港登場的王功漁火節活動內容。

縣府發布新聞說明，漁火節的重頭戲「海洋音樂會」，今年邀請動力火車、宇宙人等11組超人氣樂團和歌手接力演出，為現場觀眾帶來精彩的音樂饗宴。

除海洋音樂會外，今年王功漁火節還特別邀請超人氣插圖角色鯊魚先生，以大型氣偶形式現身活動現場，與大小朋友互動合影，參與者只需與鯊魚先生合照，即可免費獲得限量的鯊魚先生造型磁鐵。

至於在活動現場還有海洋燈祭，王功漁港區、漁港路、王功橋、王功街區和福海宮將布置精美的海洋主題燈飾，把王功的夜晚點亮，帶來浪漫的氛圍，讓遊客都感受到夜色中的夢幻與美麗。

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喜愛美食的民眾也可參加千人烤蚵活動，今年烤蚵活動加入芳苑在地特產牛奶貝，民眾在報名時可選擇牛奶貝，新鮮的美味，必能大快朵頤。

縣府指出，活動期間每天上午9時至晚上10時，王功漁港至福海宮區間將提供定點免費接駁車服務，此外，也規劃彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，方便參加王功漁火節活動。（編輯：李淑華）1140612

#彰化縣政府
#宇宙人
#動力火車
海洋音樂會
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