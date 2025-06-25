南投縣府辦短影音創作賽 不限風格詮釋心中風貌

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府辦理短影音限時創作賽，歡迎熱愛拍片者以不限形式及風格，初賽透過30秒至90秒短影音詮釋南投，決賽則須48小時內完成短片構思、拍攝與剪輯，總獎金達18萬500元。

南投縣政府辦理「南投48拍」短影音限時創作賽，初賽即日起徵件至7月30日，每人每隊不限投稿件數、不限形式、不限風格，只要能用30秒至90秒創意短影音詮釋自己心中的南投，就有機會進入決賽，挑戰48小時創作，爭奪最高新台幣5萬元首獎。

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南投縣政府新聞及行政處長蔡明志今天透過新聞稿表示，為鼓勵創作者用鏡頭呈現南投多樣風貌，徵件主題不限形式與風格，創作者可透過人物敘事、創意轉場或生活片段，展現創作者心中的南投意象，並鼓勵融入環保、創新、永續等理念，讓創作更具社會意義。

蔡明志提到，「南投48拍」象徵創作節奏感與時間壓力，也呼應電影「開拍」精神，數字「48」則代表決賽時間限制，選手須於48小時內完成短片構思、拍攝與剪輯，融合時間與節奏概念，展現時間壓力下創意極限，歡迎影像專業人士、熱愛拍片學生等參加。（編輯：張雅淨）1140625