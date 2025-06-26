加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

台南安平至澎湖馬公觀光交通船 7/8開航

2025/6/26 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市長黃偉哲今天宣布，台南安平-澎湖馬公觀光交通船航線7月8日開航，每週2班固定航班，分別於週二和週五各1班往返，由安平港出發直航馬公港，讓台澎旅客多一項便利選擇。

黃偉哲今天在宣傳記者會指出，台南是開台首府、美食首都及台灣必遊城市，澎湖也是台灣海島旅遊首選，台南安平-澎湖馬公觀光交通船航班讓旅客往返台南、澎湖更便利，改善以往僅能搭飛機的繁複程序和等待時間。

黃偉哲說，這條航線串聯台南和澎湖特色觀光旅遊，在澎湖欣賞花火，品嘗海鮮，或在台南暢遊老街，吃美食，購買伴手禮，提供豐富旅運體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府表示，台南、澎湖往來密切，旅遊旺季機票一位難求，市府和詠傑海運-雙吉福氣輪合作促成安平-馬公航線開航，未來將和旅行社攜手開發套裝遊程，穩定營運，帶動觀光人潮。

台南安平-澎湖馬公觀光交通船航班，在安平商港4號碼頭搭船，航行時間約2.5小時，搭乘人數149人。（編輯：謝雅竹）1140626

黃偉哲
台南市南區新興新建停車場啟用 6/30前免費試停台南鳳梨飄香北海道 美唄市高中生料理出創意美味
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：