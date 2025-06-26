台北設計獎文宣現簡體字 產發局要求廠商改正道歉

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北26日電）有民眾近期收到簡體中文版本的台北設計獎徵件文宣，引發討論。台北市產發局表示，此為執行廠商重大疏失，已要求重新寄送正確文宣及道歉信函。

2025台北設計獎國際競賽報名自4月28日展開，主辦單位台北市產業發展局為廣邀全球設計師參與，徵件期間持續透過各管道宣傳，但有民眾近期收到整封都是簡體中文的電子郵件簡章，在社群平台Threads上引發熱議。

產發局透過新聞稿說明，歷年台北設計獎參賽者來自全球逾60個國家與地區，為提供多語系友善資訊，競賽簡章提供繁體中文、簡體中文、英文、德文、西班牙文及日文6種版本，並依各地設計師的國別資訊進行分類發送。

產發局表示，經向受託執行廠商財團法人中國生產力中心（CPC）了解，廠商近日寄送徵件資訊時，語言版本設定錯誤，導致部分公司收到簡體中文版本的郵件，已要求CPC立即針對此重大疏失清查，並重新寄送正確文宣及道歉信函。

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產發局同時要求CPC提出檢討報告，不得再次發生類似情況，且後續將依據契約懲處。

台北市長蔣萬安今天出席台北市西門獅子會捐贈多功能排煙車典禮前接受媒體聯訪表示，產發局已即刻進行改善。（編輯：李亨山）1140626