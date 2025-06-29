高雄社福升級 敬老卡、博愛卡7月起擴大用途

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（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄敬老卡與博愛卡自7月1日起福利升級，敬老卡每年1200點社福點數使用範圍擴大，可用於高雄市運動中心、市立藝文場館等；博愛卡則將部分需收費場所，納入社福點數補助範圍。

高雄市政府社會局指出，這次擴大敬老卡適用場域，長輩每次使用點數最高可折抵50點，適用場館包括高雄市電影館、市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館以及內惟戲院等。

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社會局表示，市內9座運動中心原已提供公益時段免費使用，將開放其他時段，供長輩以點數折抵單次入場費與臨時租借費用，讓敬老卡使用更彈性多元。

至於博愛卡新增使用部分，社會局指出，身心障礙者依法享有免費進入公營或公設民營的風景區、康樂場所及文教設施，針對部分仍需收費的場所，此次將納入社福點數的補助範圍，包括高雄市電影館、內惟戲院與特約銀髮健身俱樂部，每次最高可使用50點，鼓勵身障朋友踴躍運用資源參與各項活動。（編輯：李淑華）1140629