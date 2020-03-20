檀島警騎2.0男星金大賢 武漢肺炎中鏢

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）以警匪影集「檀島警騎2.0」（Hawaii Five-0）警探凱利（Chin Ho Kelly）角色最為人熟知的韓裔美籍演員金大賢今天表示，他接受武漢肺炎檢測，結果呈陽性反應。

金大賢（Daniel Dae Kim）從位於夏威夷的家中透過社群媒體Instagram發布貼文與影片說：「昨天我確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。看來我會沒事，但我希望與你們分享心路歷程，希望對你們富教育意義或有所幫助。最重要的是，希望你們都平安、平靜。」

現年51歲的金大賢說，他最近去紐約拍攝電視連續劇，劇組停拍後回到夏威夷。當他開始覺得不適後，他將自己隔離，後來有人建議他在檀香山接受檢測。

金大賢指出，他覺得身體情況已有好轉。

在金大賢之前，好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、「冰與火之歌」挪威演員克里斯托夫希弗哲（Kristofer Hivju）、前龐德女郎歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）及美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）等名人也都確診武漢肺炎。（譯者：徐崇哲）1090320