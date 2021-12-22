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myVideo年度觀看數創新高 火神的眼淚稱霸戲劇榜

2021/12/22 19:35（12/22 19:51 更新）
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影片來源：myVideo影音隨看

（中央社記者吳家豪台北22日電）台灣大哥大旗下影音平台myVideo今天公布2021年度影音排行榜，總觀看次數突破2億次，再創新高；戲劇榜連續2年由台劇稱霸，myVideo共同出品的「火神的眼淚」登上今年收視冠軍。

根據台灣大提供的新聞資料，台流影視熱潮帶動myVideo註冊會員數突破800萬，今年度總觀影次數突破2億次，年增超過1倍；每名用戶的每月平均收看時間也較去年成長近3成。

今年多部台劇掀起收視熱潮，在myVideo戲劇榜前10名拿下5席，包括冠軍「火神的眼淚」、季軍「斯卡羅」、第4名「未來媽媽」、第5名「天橋上的魔術師」；去年收視冠軍「我的婆婆怎麼那麼可愛」仍留在榜上，為今年第10名。

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今年台灣節目也擊敗韓國、歐美節目，攻占原創節目排行榜前3名，冠軍是首部台灣嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」，第2、3名分別為「全明星運動會」、「全明星觀察中」。

值得注意的是，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、民眾減少出遊，真人實境節目引起觀眾共鳴，myVideo年度節目榜前10名中超過半數皆為實境類節目，包括台灣節目「阮三個」、韓國綜藝「兩天一夜」、Discovery「原始生活21天」與「富豪谷底求翻身」等節目都入榜，帶動myVideo節目館總觀看時數年增3倍。（編輯：黃國倫）1101222

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