張惠妹重返小巨蛋不加場 13萬張票售罄晚上6時清票釋出【更新】

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（中央社記者王心妤台北1日電）歌手張惠妹將於4月連續在台北小巨蛋開唱12場，今天開放購票，13萬張門票於9分鐘內完售，唱片公司也表示，不會再加場，未完成結帳的票預計晚上6時釋出。

張惠妹將睽違7年重返台北小巨蛋舉辦ASMR演唱會，更特別設計200人的「內耳區」，位置將會最貼近舞台，觀眾能坐在舞台延伸的區域，腳底下踩著跟舞台上相同LED螢幕，座位更是特製的透明座椅，能擁有獨一無二的沉浸式體驗。

今天開放購買演唱會門票，下午1時開放購票後，共有32萬人上線，13萬張門票則於9分鐘內迅速售罄。而售票系統目前正整理逾期未完成結帳票券，原預計下午3時30分釋票，但因系統異常改為晚上6時，同樣在拓元售票系統販售。（編輯：張芷瑄）1110101