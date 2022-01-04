古天樂5度回鍋G風暴 封街飆車讚「最好看的一集」

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（中央社記者王心妤台北4日電）香港反貪風暴系列最新電影「G風暴」不只大手筆打造真實比例的天象廳拍攝，更封街出動超過30台車演出追逐畫面，讓5度扮演廉政公署官員的古天樂表示，「最後一集也會是最好看的一集」。

導演林德祿表示，拍攝這部最終篇時就決定提升動作場面，以往曾進行陸、海、空大追捕，這次則在香港市中心實景拍攝槍戰。另外一場引爆太空博物館天象廳的情節，劇組更是打造真實比例的天象廳場景。

演員宣萱表示，感覺真的身處天象廳中，「拍攝追逐、躲子彈的畫面，覺得好緊張。不用特別演，很自然有情緒了」；古天樂也說：「這次劇本裡的動作場面真的多很多，希望最後一集也會是最好看的一集」。

演員張智霖片中需要保護宣萱，其中一場恐怖分子埋伏街頭，雙方展開飛車搶劫的過程，也是劇組申請封閉公路進行的實景拍攝。團隊同時也租了超過30輛道具車，張智霖表示，雖然自己不用拍攝飛車畫面，但也有很多近身駁火戲，「動作指導設計得很棒，拍起來很有成就感」。

「G風暴」將於14日上映。（編輯：陳仁華）1110104