韋禮安尾牙春酒接破10場 新年盼更多時間陪家人

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2022 KKBOX風雲榜演唱會將於2月登場，6日揭曉演出陣容，入選年度風雲歌手的韋禮安（圖）以英文新專輯獲好成績，他感謝歌迷支持。（KKBOX提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）2022 KKBOX風雲榜演唱會將於2月登場，今天揭曉演出陣容，入選年度風雲歌手的韋禮安以英文新專輯獲好成績，透露尾牙、春酒已接超過10場，也希望新的一年有更多時間陪伴家人。

韋禮安演唱票房破新台幣2億元電影「月老」主題曲「如果可以」，不僅入圍第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲，更推出全新英文創作專輯I'm More Sober When I'm Drunk（我醉清醒），主打歌R.I.P.也衝上KKBOX 西洋榜新歌與單曲雙榜冠軍。

韋禮安今天在KKBOX風雲榜記者會後受訪談及近日行程，坦言接了許多尾牙和春酒活動，粗估已經超過10場，且行程滿到1月28日才能開始放假過年。

對於新年願望，韋禮安希望身體健康且有更多時間和家人相處，「因為之前開公司，有80%的時間都花在工作，最近覺得父母年紀大了，希望有更多時間陪他們。」至於是否花更多時間陪伴女友，他則笑說：「是夾縫中求生存，還是會找時間約會，因為平常兩個人也忙，閒暇時就追劇，講好就好。」

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今天公布的年度風雲歌手，包含八三夭、五月天、艾薇、告五人、周興哲、邱鋒澤、茄子蛋、韋禮安、動力火車、鄧紫棋（G.E.M.）；2022潮流新聲包括Everydaze、hue、LUCY、Shye、wannasleep、Yufu、珂拉琪（Collage）、看日早晚、雷擎、鶴（The Crane） 。

年度風雲Podcast則有股癌（Gooaye）、呱吉、雞來速、好味小姐開束縛我還你原形、媽爹講故事、從前從前、唐陽雞酒屋、台灣通勤第一品牌、百靈果NEWS、吳淡如人生實用商學院。（編輯：張雅淨）1110106