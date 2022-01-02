女兒帶學長南下看五月天 冠佑揪歌迷給震撼教育

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樂團五月天在高雄世運主場館連2週共舉辦4場「好好好想見到你」演唱會，累計吸引16萬歌迷同歡。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）樂團五月天元旦晚間在高雄舉辦「好好好想見到你」跨年版終場演唱會，鼓手冠佑2個寶貝女兒南下力挺爸爸。不過冠佑爆料還有名「學長」一起前來，揪歌迷給他場「震撼教育」。

五月天在高雄世運主場館的4場演唱會昨晚來到尾聲，累計湧入16萬人粉絲朝聖。由於前3場都沒有嘉賓站台，只有線上演唱會邀到周杰倫，相信音樂發布新聞稿表示，沒想到昨晚開唱，主唱阿信突然透露晚上有嘉賓，下一秒揭曉「特別嘉賓是劉冠佑」，全場瞬間笑翻。

冠佑在演唱會爆料，除了他的2個女兒小玫瑰、小薔薇到場聆聽外，還多了一名小玫瑰的學長特別從台北一起追到高雄，讓愛女心切的冠佑忍不住放話，「我想這個學長，比較少看到五月天的演唱會，所以要來個震撼教育」，要全場4萬人一起大喊「五月天」，讓學長感受一下五月天的魅力。

貝斯手瑪莎開玩笑接話：「這個意思是，你要是沒乖一點，你看等下怎樣。」團員們更打趣送上一首「墓仔埔也敢去」，並交由冠佑主唱，唱完還不忘叮嚀「希望（你）謹記在心」，讓其他人齊喊「這個家長好恐怖」。阿信逗趣接話：「沒辦法，五月天是過來人，知道男學長都是很可怕的動物。」5名團員在台上幽默互虧，笑果滿滿。

特別的是，開場嘉賓配合1月1日推出1+1組合，由魏嘉瑩、告五人各自帶來歌曲，最後兩組人馬驚喜合唱「天黑請閉眼」做為送給樂迷們的新年禮物。接下來1月15、16、21、22、23日，五月天將於台中洲際棒球場繼續為歌迷們開唱。（編輯：管中維）1110102