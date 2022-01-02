五月天粉絲搭專車返台中 睡過頭坐回高雄遭反鎖報警脫困

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29歲陳姓女子從台中到高雄參加「五月天」演唱會，1日搭乘返鄉專車睡過頭又坐回高雄，2日凌晨醒來發現遭反鎖受困車內。（圖取自facebook.com/ibinmusic）

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）29歲陳姓女子從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天在搭乘返鄉專車中睡過頭，一路跟著車子回到高雄，今天凌晨醒來發現遭反鎖受困車內。幸在警方協助下脫困，搭乘高鐵返家。

高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所今天發布新聞稿指出，警員今天上午5時許執行巡邏勤務時獲報，有民眾遭困於遊覽車上，趕緊前往了解。

警方表示，29歲的陳姓女子為「五月天」忠實粉絲，特地從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天結束時搭乘返鄉專車回台中時在途中睡著，醒來時發現車上一片寂靜黑暗，全車僅剩自己一人。

所幸陳女醒來時手機還有電力，趕快報警求助，並透過手機定位把她所在地點告訴警方。經警方通知車廠協助開啟車門，順利將陳女救出車外。

警方表示，陳姓女子脫困後，先到派出所休息，她在今天早上自行搭車前往高鐵站返回台中。（編輯：戴光育）1110102

台中陳姓女子到高雄參加「五月天」演唱會，1日在返鄉專車中睡過頭，一路跟著車子回到高雄，2日凌晨醒來發現遭反鎖受困車內，在警方協助下脫困，搭乘高鐵返家。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月2日