艾薇新專輯反思成長 邀粉絲從歌中感受到當大人

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）歌手艾薇在新專輯「當大人」反思成長，她在演唱會中鼓勵歌迷無論在人生哪個階段，要大聲說「不愛就不愛」，也是她的創作初衷，希望歌迷能從歌曲中感受到自己「成為大人」。

唱片公司今天透過新聞稿分享，艾薇第3張專輯「當大人」已於數位串流平台上架，上週末舉辦首次「艾薇 FAN-CONCERT 2025」，2天演出分別以「PURE WHITE純白」、「DENIM BLUE丹寧藍」為主題，歌單不同，並為經典歌曲重新編曲。

艾薇表示，她也在演出中不斷跟歌迷們強調，人生不管在任何時候，一定會被人喜歡或不喜歡、遭遇不順遂，但都是必經過程，人與人之間也都是種緣分，一定要學會勇敢大聲地說「不愛就不愛」，這就是她當初創作這首歌的初衷。

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艾薇也曾經歷低潮期，覺得自己不夠好、害怕沒人喜歡聽自己的歌，現在慶幸已走出來，也謝謝朋友、家人及歌迷們。

新歌「不確定未來只確定想愛」今天已在艾薇官方平台上線，「當大人」實體專輯29日開賣，呈現艾薇在「當大人」過程中的內心掙扎與成長故事。（編輯：張雅淨）1140528