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吉勒摩戴托羅新作「夜路」 布萊德利庫柏周旋3女

2022/1/7 14:04（1/7 15:11 更新）
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（中央社記者王心妤台北7日電）以「水底情深」摘下金獅獎的導演吉勒摩戴托羅推新作「夜路」。片商今天釋出預告，不只能見到暗黑美式復古風，還有演員布萊德利庫柏周旋凱特布蘭琪和魯妮瑪拉的精彩畫面。

吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）曾執導「羊男的迷宮」、「環太平洋」「地獄怪客」系列等片，2017年執導「水底情深」摘下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，今年則改編自經典小說為電影「夜路」（Nightmare Alley）。

「夜路」由布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）等實力派演員主演，在美國上映後獲得好評，不只獲AFI美國電影學會年度十大佳片，也入圍有奧斯卡風向球之稱的「評論家選擇獎」最佳影片等8項大獎。

吉勒摩戴托羅作品常與童話和恐怖、黑色元素相關，而「夜路」的怪物不但出現在故事中的馬戲團裡，還有野心勃勃的主角被利慾吞噬內心，讓觀眾看見狡詐多變的內心比駭人的怪物更可怕。

片商探照燈影業今天釋出精彩片段，「旋轉木馬篇」中，布萊德利庫柏穿著簡陋但搭訕被夢驚醒的魯妮瑪拉，兩人在旋轉木馬中翩翩起舞；「不是好人篇」中，布萊德利庫柏則變成西裝筆挺的上流人士和凱特布蘭琪大玩心理戰。

「夜路」將於28日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110107

演員布萊德利庫柏（右）、凱特布蘭琪（左）出演電影「夜路」，片中兩人有精彩對手戲。（探照燈影業提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月7日
演員布萊德利庫柏（右）、凱特布蘭琪（左）出演電影「夜路」，片中兩人有精彩對手戲。（探照燈影業提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月7日
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