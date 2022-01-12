小野麗莎5月來台開唱 難忘小籠包盼與樂迷留回憶

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日本Bossa Nova歌手小野麗莎12日宣布將於5月到台灣，在台北與高雄開唱，期待能與樂迷留下專屬且難忘的回憶。（好滿意音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月12日

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（中央社記者王心妤台北12日電）日本Bossa Nova歌手小野麗莎今天宣布將於5月來台在台北與高雄開唱，並透露父親就是在台灣出生，因此格外親切，她尤其難忘小籠包的美味，期待能與樂迷留下專屬且難忘的回憶。

小野麗莎的歌聲充滿療癒力，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，小野麗莎仍決定5月來台，在高雄衛武營國家藝術文化中心和台北國家音樂廳開唱。

小野麗莎今天透過主辦單位表示，她已經來過台灣7、8次，印象最深刻的是第一次和父母到台灣的回憶，「可惜我還沒有私下觀光過台灣，雖然都是因為工作，但很幸運有足夠時間品嚐美食且和台灣朋友保持聯絡。」

對於疫情下如何防疫，小野麗莎表示，自己已經接種兩劑輝瑞疫苗，大部分時間也都待在家裡，出門則會謹記戴上口罩、注意衛生，且和身邊的人保持安全距離。

小野麗莎表示，雖然自己無法控制這個世界，但唯一能做的就是小心謹慎，並放寬心試著順應環境，「作為一名音樂家，唯一能為大家做的就是盡我所能為大家表演，一同分享生活中的憂歡，用音樂療癒心靈。」

小野麗莎將於5月20日在高雄衛武營音樂廳，5月22日在台北國家音樂廳開唱，用歌聲療癒樂迷。（編輯：張雅淨）1110112