國際橋牌社2吳怡霈吻戲 王自強傳授借位妙招

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政治劇集「國際橋牌社2」劇情進入高潮，飾演電視台女主播的吳怡霈（右），疑似靠著與董至成（左）飾演的電視台高層友好關係上位，在一場應酬酒會中兩人上演一段火辣親吻戲。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）台灣政治劇集「國際橋牌社2」劇情進入高潮，女星吳怡霈飾演的電視台女主播疑似靠高層上位，上演火熱吻戲，資深演員王自強還現場示範完美借位方法。

公視今天發布新聞稿分享，在「國際橋牌社2」第8集劇情中，飾演電視台女主播的吳怡霈，疑似靠著與董至成飾演的電視台高層友好關係上位，在一場應酬酒會中兩人上演一段火辣親吻戲。

擁有深厚演戲經歷的王自強當場指導接吻秘訣，直接拿董至成親自示範，用大拇指抵著對方的嘴唇，並表示，「用這樣的方式不僅側拍時好做，大角度拍攝也看不出來。」

拍攝當天巧遇寒流，董至成形容與吳怡霈的吻戲，笑稱：「這個熱吻戰勝了外面的天氣，剛才吻她的唇的時候，那個熱度絕對有攝氏220度，是溫暖而且燙燙的。」

董至成直白的形容，讓在一旁的吳怡霈忍不住嬌羞大喊「形容太多了」，並笑說：「剛剛有被董哥完全征服的感覺，畢竟他是電視台高層，我想要主播的位子也是必須要假裝被征服。」

「國際橋牌社2」軍事線一直是開播以來，全劇討論度最高的橋段，劇組今天也在臉書分享客串「首場兵棋推演戲碼」演員，請來了真正的將軍和1996年台海危機在部隊服役的職業軍官，劇組表示，「很多人也一直說非常真實，因為就真的幾乎是原班人馬共演」。

劇組介紹，飾演指揮官的王總鎮就是當時在馬祖北高指揮部的政戰主任，飾演參謀長的于北辰當時則是指揮部二科情參官，還有飾演指揮部政戰主任的許志仁和他營營長的陳文利，分別是當年高登砲兵連輔導長和高登步兵連連長。

劇組感謝多位當年的各部隊軍官參與演出，也提供軍事專業諮詢，「他們的現身說法，為國軍捍衛台灣民主第一線的故事，提供了最真實見證與親身說法。」（編輯：張雅淨）1110117

政治劇集「國際橋牌社2」熱播，擁有深厚演戲經歷的王自強（前左）當場指導接吻秘訣，直接拿董至成（前中）親自示範，用大拇指抵著對方的嘴唇，並說「用這樣的方式不僅側拍時好做，大角度拍攝也看不出來」。 （公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月17日