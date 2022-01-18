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T-ARA前成員昭妍報婚訊 牽手小9歲足球選手

2022/1/18 11:12（1/18 11:43 更新）
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韓國女團T-ARA前成員昭妍18日發表婚訊，與小9歲的足球選手成婚。（圖取自instagram.com/melodysoyani）
韓國女團T-ARA前成員昭妍18日發表婚訊，與小9歲的足球選手成婚。（圖取自instagram.com/melodysoyani）
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國女團T-ARA前成員昭妍（前譯素妍）今天透過經紀公司發表婚訊，預計在11月與小9歲的足球選手曹侑珉成婚。

昭妍所屬經紀公司Think娛樂今天發表聲明，宣布昭妍將與交往3年的男友曹侑珉結婚，婚禮預計待男方賽季結束後，於11月舉行。

據韓媒Dispatch報導，昭妍與曹侑珉是在2019年透過朋友介紹認識，經過3年低調戀愛後修成正果。

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現年34歲的昭妍在2009年以團體T-ARA出道，作為主唱活躍於韓國樂壇，曾為多首OST獻聲，也曾參與韓劇「海雲台戀人」演出，2017年與當時經紀公司約滿離隊，以solo歌手身分活動。

25歲的曹侑珉目前為水原FC效力，他曾在2018年獲選為韓國U-23國家代表隊員，同年於亞洲運動會中奪金。U-23國家代表隊為23歲以下國家代表隊，代表韓國出戰奧運及亞運足球項目。（編輯：高照芬）1110118

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