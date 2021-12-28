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香取慎吾和圈外女友愛情長跑25年完婚 另一半大他兩歲

2021/12/28 19:14（12/28 20:47 更新）
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日本44歲歌手兼演員香取慎吾28日透過所屬經紀公司宣布，已和非演藝圈的一般女性結婚。（圖取自instagram.com/katorishingo_official）
日本44歲歌手兼演員香取慎吾28日透過所屬經紀公司宣布，已和非演藝圈的一般女性結婚。（圖取自instagram.com/katorishingo_official）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本44歲歌手兼演員香取慎吾今天透過所屬經紀公司宣布，已和非演藝圈的一般女性結婚。日媒報導，香取另一半大他兩歲，兩人愛情長跑超過25年，選擇在香取事業得意的今年完婚。

日媒Sponichi Annex報導，香取的另一半大他兩歲，是身材嬌小女性，兩人交往時間長達25年以上，兩人常被目擊到在東京都內咖啡店或開車約會。

愛情長跑多年選擇在這個時間點結婚的理由，主要是對香取來說，今年是事業得意的一年。

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香取在前偶像團體SMAP解散後，今年一月首度在東京電視台的連續劇中擔綱主角；他也在預計30日播出的NHK太平洋戰爭80週年特集戲劇「倫敦的山本五十六」飾演山本五十六，是繼2004年「新選組」後，時隔17年再度在NHK戲劇擔任主角，引發話題。

香取在宣布婚訊的聲明中提到，「接下來也會認真努力工作，請大家務必給予支持」；所屬經紀公司未明確說明結婚登記時間，只說「日前」，並用「一般人士」來形容香取的另一半。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1101228

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