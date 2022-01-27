「星空男孩」餐費轉助樂山院生 明道替偏鄉童加菜

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）演藝圈農曆年前獻愛心，電視電影「星空男孩」劇組日前殺青，把殺青宴餐費轉為公益捐贈，替樂山教養院院生過年加菜；藝人明道也暖心資助逾160名偏鄉學童溫飽餐費。

「星空男孩」由公視台語台出品，關懷自閉症議題，獲得企業公益贊助，執行製作的青睞影視也將捐款樂山教養院、及投入社會永續發展推廣協會「藝起守護家」公益影片計畫中。

公視台語台今天發布新聞稿分享，日前殺青的「星空男孩」劇組，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，決定取消殺青宴。導演葉天倫特別將餐費轉為公益捐贈，訂購了一批無毒友善蔬菜箱，幫樂山院生過年加菜，傳遞寒冬裡的溫暖心意。

長期關心公益的明道，愛心也不遑多讓，他化身「明道哥哥」與張榮發基金會合作，關心偏鄉與弱勢族群，迄今捐款超過新台幣千萬元，資助超過千名弱勢孩童。

日前明道也收到來自原民孩童的卡片，小朋友甜喊他「明道哥哥」，盼疫情結束後「哥哥」有機會去看他們；也有學童謝謝他的善款，讓他們可以不用再餓肚子。明道則透過新聞稿分享：「收到這些小朋友的卡片，心裡覺得暖暖的，眼眶也紅紅的，尤其自己現在也升格當爸，對於下一代的教育與環境自然格外重視。」

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明道今年捐款了5個單位，包含關西國中棒球隊與體育班、主恩兒童之家、原住民兒童之家、信望愛少年學園，資助範圍涵蓋基隆、新竹、花蓮、台東等，資助偏鄉學童的溫飽餐費、課後輔導、體能競賽。

明道近期也與妻兒回到台灣，農曆新年將在台灣過年，孝順的他已備妥大紅包給父母，「保證讓父母滿意」，但疫情期間以安全第一為優先，將減少外出的走春行程，在家享受天倫之樂。（編輯：張芷瑄）1110127

藝人明道分享自己收到資助孩童寄來的感謝卡，上面寫著「希望疫情結束後你可以來看我們」，讓他相當感動。（恆星影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月27日