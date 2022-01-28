素還真與蜘蛛人同台較勁 霹靂IP登國際NFT平台

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）素還真將與蜘蛛人、蝙蝠俠同台較勁。霹靂國際多媒體宣布將與國際NFT平台VeVe展開合作企劃，推出霹靂NFT公仔，作為VeVe平台上唯一的東方武俠奇幻IP代表。

霹靂國際多媒體今天發布新聞稿分享宣布，與NFT平台VeVe Digital Collectibles（簡稱VeVe）合作，首發PILI Fantasy系列的霹靂NFT公仔將於2月6日推出，首波收藏品將是「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四大主角素還真、風采鈴、葉小釵、花信風公仔，並以盲盒方式販售。目前尚未公布販售數量及價錢。

霹靂國際多媒體指出，身為亞洲地區唯一IP代表，此項合作除了可看出VeVe對亞洲市場的重視，也可見霹靂IP在國際NFT市場上的無限潛能。這也是VeVe繼先前漫威（Marvel）、DC、迪士尼等國際IP後，首次引入的華人原創IP合作夥伴。

霹靂國際多媒體表示，未來NFT收藏玩家，除了可以從平台入手鋼鐵人、蜘蛛人、飛天小女警及奧特曼等超級英雄外，也有機會收藏霹靂宇宙中超過4000個東方英雄角色。

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霹靂國際多媒體總經理黃亮勛分享：「數位公仔是屬於成人的浪漫童話，透過技術，實現真正的『永久保存』與『獨一無二』。我們期待透過這次與VeVe的合作，讓海內外的收藏家除了好萊塢的超級英雄外，也能選擇東方英雄。」

VeVe共同創辦人David Yu也表示：「霹靂布袋戲是東方文化重要的瑰寶，也是伴隨著許多人一同成長的回憶。這次很榮幸霹靂能將全球NFT首發權交給VeVe，非常期待PILI Fantasy成品能夠問世。」（編輯：張芷瑄）1110128