影迷就愛「無厘取鬧」 美加票房龍頭易主

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）業界數據今天顯示，無禮但很討喜的喜劇片「無厘取鬧到永遠」（Jackass Forever，暫譯）週末完成不可能任務，拉下蜘蛛人，成為北美票房新霸主。

法新社報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）估計，派拉蒙出品的「無厘取鬧到永遠」4至6日期間海撈2350萬美元。

第一部「無厘取鬧」登上大銀幕至今20年來，這支系列片出了5部仍能抓住觀眾眼球，成功打破好萊塢趨勢，硬是將一部純喜劇片（還是一部成本僅1000萬美元的喜劇片）推上票房第一寶座。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「很難長時間維持電影的新鮮感和笑點，但『無厘取鬧』做到了，影評非常好（到這個階段影評通常很差）。」

票房排名第2的是女星荷莉貝瑞（Halle Berry）新片「月球隕落」（Moonfall），有還算穩健的1000萬美元表現。

跌至第3名的是「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）。這部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時代表現最好的電影衝刺速度終於放慢，進帳960萬美元，上映迄今美加票房總收入來到7億4900萬美元，是影史第4賣座強片。

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派拉蒙恐怖系列片「驚聲尖叫」（Scream）最新章跌至第4，票房收入470萬美元；環球動畫音樂片「歡樂好聲音2」（Sing 2）排第5，吸金420萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），120萬美元；「救贖之愛」（Redeeming Love），100萬美元；「美國失敗者」（American Underdog）， 80萬美元；「355：諜影特攻」（The 355），70萬美元；「小獅與灰狼的夢想日記」（The Lion and the Wolf，暫譯）67.5萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110207