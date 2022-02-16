更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
首頁 / 娛樂

謝賢首入圍香港金像獎影帝 強碰林家棟雙料提名

2022/2/16 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）第40屆香港電影金像獎今天公布入圍名單，港片「智齒」14項入圍大贏家，曾獲香港金像獎終身成就獎的85歲謝賢首度角逐影帝，強碰影星林家棟以「手捲煙」、「智齒」雙料入圍。

原訂2020年舉辦的第39屆香港金像獎因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情首度取消實體頒獎典禮，改為網路公布結果，同年也宣布第40屆香港金像獎延期一年，並合併2020年與2021年符合資格的電影。

香港金像獎今天公布入圍名單，導演鄭保瑞執導的「智齒」入圍最佳電影、最佳導演，男星林家棟角逐最佳男主角，女星劉雅瑟入圍最佳女主角，廖子妤入圍最佳女配角，還有最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導等，共計14個獎項，是入圍大贏家。

最佳男主角部分，林家棟以「手捲煙」及「智齒」兩部作品入圍，將與「殺出個黃昏」謝賢、「媽媽的神奇小子」梁仲恆、「濁水漂流」吳鎮宇爭帝。

最佳女主角由「馬達．蓮娜」周秀娜、「梅艷芳」王丹妮、「智齒」劉雅瑟、「媽媽的神奇小子」吳君如、「奪冠」鞏俐爭后。

最佳華語電影入圍則由台灣電影包辦，包含陳玉勳執導的「消失的情人節」、導演阮鳳儀改編親身故事並執導的「美國女孩」，還有九把刀執導的「月老」。（編輯：張雅淨）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族