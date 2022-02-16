謝賢首入圍香港金像獎影帝 強碰林家棟雙料提名

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（中央社記者王心妤台北16日電）第40屆香港電影金像獎今天公布入圍名單，港片「智齒」14項入圍大贏家，曾獲香港金像獎終身成就獎的85歲謝賢首度角逐影帝，強碰影星林家棟以「手捲煙」、「智齒」雙料入圍。

原訂2020年舉辦的第39屆香港金像獎因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情首度取消實體頒獎典禮，改為網路公布結果，同年也宣布第40屆香港金像獎延期一年，並合併2020年與2021年符合資格的電影。

香港金像獎今天公布入圍名單，導演鄭保瑞執導的「智齒」入圍最佳電影、最佳導演，男星林家棟角逐最佳男主角，女星劉雅瑟入圍最佳女主角，廖子妤入圍最佳女配角，還有最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導等，共計14個獎項，是入圍大贏家。

最佳男主角部分，林家棟以「手捲煙」及「智齒」兩部作品入圍，將與「殺出個黃昏」謝賢、「媽媽的神奇小子」梁仲恆、「濁水漂流」吳鎮宇爭帝。

最佳女主角由「馬達．蓮娜」周秀娜、「梅艷芳」王丹妮、「智齒」劉雅瑟、「媽媽的神奇小子」吳君如、「奪冠」鞏俐爭后。

最佳華語電影入圍則由台灣電影包辦，包含陳玉勳執導的「消失的情人節」、導演阮鳳儀改編親身故事並執導的「美國女孩」，還有九把刀執導的「月老」。（編輯：張雅淨）1110216