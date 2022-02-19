陳亞蘭攜時裝週設計師合作 打造最潮歌仔戲服

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人陳亞蘭19日和新劇「嘉慶君遊台灣」主要演員們一同換上戲服公開亮相，在百貨廣場前讓粉絲搶先目睹劇中造型，為新戲宣傳造勢。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）藝人陳亞蘭與台北時裝週設計師王彥熙合作，為新戲「嘉慶君遊台灣」打造最潮歌仔戲服。她今天在台北舉辦古裝時尚秀，吸引上百名粉絲冒雨力挺，更宣布師傅楊麗花將站台首映會。

陳亞蘭今天和主要演員紀麗如、林佩儀、何佩芸、陳怡真、陳美玲、黃亦潔，都換上戲服亮相，在百貨廣場前讓粉絲搶先目睹劇中造型。

有別於一般傳統戲曲服裝，陳亞蘭指出，戲服款式上保留清朝服裝的特色重點，例如立領、馬蹄袖、長袍馬褂、女子的衣襟、圍裙造形等基礎輪廓，設計手法上則採用不對稱剪裁，讓長袍馬褂呈現不同傳統的服裝造型設計，融入現代的時空視覺中。

而在「嘉慶君遊台灣」中，演員陳怡真和林佩儀都為陳亞蘭飾演的嘉慶君爭風吃醋，一人嬌弱一人豪放，設計師王彥熙也特別分享設計概念，他形容兩人像白、綠孔雀互相爭艷，服裝色彩也刻意運用不同素材刺繡網紗，以及亮面緞布的互相剪接搭配，凸顯對比。

林佩儀回憶與陳亞蘭合作過程，直呼對方是工作狂，「亞蘭姐對工作有特殊的要求，她的水準訂得特別高，也像工作狂，24小時不睡覺都能精神抖擻」。紀麗如一旁補充，儘管戲劇去年9月就殺青，但陳亞蘭根本沒休息，每天一早都會跑去電視台或錄音室，確認後製進度，很擔心陳亞蘭累出病來。

陳亞蘭則表示，有抓中藥吃，請大家不要太擔心，更透露她的師傅、歌仔戲國寶楊麗花也將出席「嘉慶君遊台灣」首映會，為自己站台。

台視60週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲「嘉慶君遊台灣」24日起每週一至週五，晚上8時台視播出。（編輯：張芷瑄）1110219