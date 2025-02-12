藍寶石大歌廳演唱會母親節登場 蕭煌奇加入陣容

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄流行音樂中心「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月10、11日母親節檔期登場，門票已開賣。由主持人澎恰恰與陳亞蘭，率領林淑容、曹雅雯及蕭煌奇等歌手演出。

高雄流行音樂中心今天發布新聞稿表示，今年由林淑容、陽帆、蘇明淵、鄭進一等13位實力派藝人共同演出，統計今年卡司陣容共入圍或獲得金曲、金鐘、金馬等指標性獎項超過一百項次，不僅含「金」量超高，獎項更涵蓋影視音等類型，凸顯藍寶石演出綜藝風格特色，更呼應今年「寶島金曲之夜」主題。

高流表示，藍寶石演唱會今年連續第4年舉辦也費盡心思邀請澎恰恰與陳亞蘭搭檔擔任主持，2場門票已經開賣，熱區銷售熱烈僅餘少數票券，提醒孝親粉絲趕緊購票，跟長輩預約母親節到高流看藍寶石。

高流表示，藍寶石演唱會每年都會邀請觀眾們熟悉與喜愛的藝人登台，展現藍寶石大歌廳最具特色的說學逗唱綜藝感，卡司的選擇著重能唱、能說也能演，在舞台上演出並與主持人互動，帶給觀眾滿滿的感動與歡笑。

高流說明，澎恰恰與陳亞蘭共拿到9座金鐘獎、入圍更多達14次，陳亞蘭更曾與綜藝天王豬哥亮合作主持電視綜藝節目，還入圍當年金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎項；澎恰恰則拿過金鐘獎最佳綜藝、文教及歌唱等不同類型節目主持人獎，也曾以詞曲創作入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

對首次入主藍寶石與老搭檔陳亞蘭合作，澎恰恰說，「主持默契絕對沒問題，希望能帶來精彩表演，到時候有歌有舞有劇，希望亞蘭姐能在劇的方面能多多發揮幫忙。」

除了主持陣容堅強，本屆藍寶石藝人中，首次參與演出的歌手蕭煌奇曾拿下7座金曲獎，另入圍12項次，多次獲最佳台語男歌手獎，也曾入圍國語男歌手獎；同樣首次參與演出的蘇明淵，則是拿過2次最佳台語男歌手獎。

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此外曹雅雯則是拿過4座金曲獎，入圍9次，包括最佳台語女歌手、台語專輯等獎項，加上林淑容、鄭進一、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、龍千玉。另外還有林俊逸及向蕙玲等都曾多次入圍或拿下金曲、金鐘肯定。

以歌手身分出道的陽帆，雖然未曾入圍金曲獎，但曾以主持人身分3次入圍金鐘獎綜藝節目獎。他說，「過去藍寶石最後一檔，就是跟瓜哥一起做的，就是一個回憶殺，這次能累積過往呈現新的非常期待。」（編輯：李淑華）1140212