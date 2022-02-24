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時代革命包場突破60場 導演讚台灣人熱情

2022/2/24 15:19（2/24 15:38 更新）
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影片來源：Revolution of Our Times 時代革命

（中央社記者王心妤台北24日電）電影「時代革命」拍下反送中運動，導演周冠威難忘來台灣拍攝，許多台灣人見到他們舉起「光復香港」旗幟時熱情打氣，而電影未上映先轟動，已累積超過60場包場。

紀錄片「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，記錄示威者占領立法會、721元朗襲擊，以及香港理工大學衝突等關鍵事件，電影最後也拍下2020年台灣總統大選畫面，周冠威說，希望電影留給觀眾不只有悲情。

周冠威坦言，當時到台灣是拍攝一起抗爭的「手足」在台灣的生活，但事後整理畫面覺得台灣大選能夠與香港現況相呼應。他表示，台灣民主也是辛苦獲得的果實，「一切都需要時間，要看得夠遠，也許我們的努力沒有白費，這是一個很好的理想，台灣的總統大選能讓觀眾去思考這一點。」

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談起台灣，周冠威說自己的首部長片「一個複雜的故事」、「幻愛」都是在台灣完成後製。他難忘台灣人的親切，之前帶著不到2歲的兒子到台灣玩時，隔壁桌的小姐也親切和小朋友互動，讓周冠威驚訝表示，「2個剛認識的人主動開車帶我們去玩，像是我的朋友一起去到台中、台東各地玩，台灣對我來說是很有安全感的地方，台灣人是多麼親切啊。」

「時代革命」將於明天全台上映。（編輯：張芷瑄）1110224

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