懸疑影集模仿犯公開卡司 吳慷仁率金獎演員演出

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（中央社記者王心妤台北3日電）Netflix與瀚草影視繼打造「誰是被害者」後，再度推出懸疑犯罪影集「模仿犯」，今天公布卡司集結金鐘視帝吳慷仁、姚淳耀、視后柯佳嬿、范少勳，以及林心如將特別演出。

「模仿犯」翻拍自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，由製作人曾瀚賢、湯昇榮操刀，將採「雙導演」制，由張榮吉與張亨如共同執導，以連續殺人案為題材，用刑偵辦案的視角帶出社會議題。

曾瀚賢表示，翻拍「模仿犯」並非易事，將把故事設定在1990年代末期的台灣，希望藉由作品傳達在傳播資訊快速發展時，「正義仍是無可取代的。」Netflix內容經理張晨表示，希望透過台灣的優秀團隊，為全球觀眾帶來優質影視內容。

吳慷仁將在劇中演出檢察官，與庹宗華飾演的刑警共組連續殺人案專案小組，柯佳嬿飾演主攻犯罪心理的諮商心理師，姚淳耀將演出深夜秀主持人，江宜蓉飾演追求新聞正義的記者。

范少勳劇中演出夜店DJ，表面過得開心，內心其實有很多創傷，夏騰宏則飾演柯佳嬿的弟弟，將意外捲入連續殺人案風暴中。「模仿犯」今年將在Netflix獨家上線。（編輯：張雅淨）1110303