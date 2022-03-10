陳宏銘林瓊瓏伍浩哲歌壇大叔 3把吉他舒壓金門

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（中央社記者黃慧敏金門10日電）疫情趨緩，陳宏銘、林瓊瓏和伍浩哲3名歌壇「大叔」，19日晚上7時將在金門縣文化局演藝廳舉辦「那些年這些歌」金門音樂會；售票外，音樂會另提供150組雙人門票，供防疫英雄免費索取。

主辦單位發布新聞表示，陳宏銘、林瓊瓏和伍浩哲3人的青春歲月成長於民風純樸的50、60年代，適逢校園民歌運動的熱潮，成就了後來對流行音樂的熱愛，更在踏入歌壇之後，擁有高傳唱度的成名代表作；有「民歌教父」之稱陳宏銘的「被遺忘的時光」、林瓊瓏的「堆積」和伍浩哲的「繁華攏是夢」，至今都是琅琅上口的經典好歌。

愛秀演藝負責人劉玉霖表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，民眾配合防疫減少外出，遑論參與實體的藝文活動；因應疫情趨緩，更為了讓宅在家的民眾有舒緩心情機會，文化部推動「積極性藝文紓困展演計畫」，藉由金門縣文化局的協助，落實藝文活動振興與紓困，不但豐富縣民的藝文生活，更能實質對資深藝人表達支持。

劉玉霖表示，3名歌手在歌壇表現各具特色與亮點，這次邀請陳宏銘、伍浩哲和林瓊瓏分別以國台語和西洋經典為主題演唱，並規劃在演唱會壓軸由3名唱將3把吉他同台合演，同時開放現場觀眾點唱校園民歌。

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陳宏銘受訪表示，過去每年都會到金門舉辦民歌同學會，因疫情而中斷，這次也算圓了夢，希望與歌迷再度歡聚；而曾在金門服役的伍浩哲對金門有很深的情感，很期待這次的演出；林瓊瓏在暴紅之際淡出演藝圈，漂泊海外20多年後再度回到熟悉的舞台，他表示必定使出渾身解數，回報金門歌迷的熱情。

主辦單位指出，「那些年這些歌」金門音樂會門票新台幣350元；另外為感謝在疫情期間為大家守在第一線打拚的醫護軍警消等防疫英雄，提供150組雙人門票供防疫英雄免費索票。（編輯：陳仁華）1110310