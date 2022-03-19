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蔡康永對談美國女孩導演阮鳳儀 分享創作心路歷程

2022/3/19 17:58
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（中央社記者王心妤台北19日電）影視聽中心推出「影視聽名人堂」系列講座，第1場由蔡康永與「美國女孩」電影導演阮鳳儀、製片苗華川以「一封給家人的情書」為題出發對談，分享電影製作過程與心路歷程。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今天記者會上表示，「美國女孩」作為系列講座首場活動，讓口述歷史多了一份新的詮釋，也開心能為台灣影視聽口述歷史寫下新紀錄。

蔡康永表示，「美國女孩」給予觀眾的平靜與穩定令人驚豔，是難得的電影，「因為如此難得，也是願意擔任客座主持人的最大原因之一。」

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阮鳳儀分享，「希望看到電影的人能夠覺察觀者自己的感受，而非導演刻意強加，這也是導戲最特意強調的。」她與苗華川也透露正在籌備下一部電影的拍攝，雖然有壓力，仍期待觀眾的回饋。

「影視聽名人堂」第2場講座將於26日下午2時登場，邀請台灣偶像劇之母柴智屏公開影視製作獨門配方，之後還有「茶金」導演林君陽與女主角連俞涵、迪士尼御用聲音指導王景平等人輪番登場。（編輯：陳政偉）1110319

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