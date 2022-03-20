「餐廳失控夜」一鏡到底 導演打工糊口當上主廚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北20日電）電影「餐廳失控夜」以一鏡到底手法拍攝，呈現餐廳最忙碌一夜的人生百態，獲知名影評網站爛番茄99分高分肯定。特別的是，導演本人有10年餐飲經驗，為糊口打工意外當上主廚。

片商發布新聞稿，「餐廳失控夜」導演菲利普巴倫提尼（Philip Barantini）以演員入行，但在演藝圈一直沒太大發展機會，為求溫飽，他和很多演員一樣選擇去餐廳打工。

不過，巴倫提尼不是去端盤子，而是進入火熱滾燙的廚房十年磨一劍，竟當上餐廳主廚，但仍難以放棄導演夢。一直沒自信的巴倫提尼，因為母親突然過世，驚覺人生充滿變數，不得不加緊腳步，先在2018年完成20分鐘、同樣是一鏡到底的同名短片，再接再厲後，終於讓觀眾看到難度更高的「餐廳失控夜」（Boiling Point）劇情長片。

「餐廳失控夜」全片以一鏡到底拍攝，過程藏有許多魔鬼細節，因為拍攝時，導演不僅要躲在另外的房間，不能在現場指揮大軍，還要忍住不能喊卡，美術、燈光、化妝、服裝等工作人員也都得把自己藏好，準備隨時在空檔趕緊出來調整。另一重要關鍵是攝影，劇組使用可無縫接軌替換記憶卡與電池的Sony Venice Camera，才能一鏡到底完成這項艱鉅任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於巴倫提尼本身擁有10年餐廳經驗，讓他更清楚明白演員如何演得像主廚，面對顧客可能會引來的麻煩，以及與同事、餐廳老闆間的嫌隙。尤其是主廚要面對自己生活一團亂，還得強作鎮定指揮其他廚師，終於遇到壓倒駱駝最後一根稻草的意外事件，整個過程涵蓋許多人性善與惡，全融入在這個餐廳的一個夜晚之中。

「餐廳失控夜」由曾演出「猛毒：血蜘蛛」警探一角的史帝芬葛拉翰（Stephen Graham）飾演全片重心的主廚安迪，在一年最忙碌的耶誕夜裡，如何小心翼翼地在他繁重的工作與私人的困境間找到解決之道。這部影片4月1日在台上映。（編輯：管中維）1110320