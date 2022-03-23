Selina認愛後首現身 大方回應姐弟戀情

（中央社記者葉冠吟台北23日電）演員Selina和吳以涵在鬼片「頭七」飾演母女，Selina今天出席媒體茶敘，也是認愛後首次公開亮相，她笑說近年一直勇敢挑戰不同事物，大方回應都拍鬼片了，為何不能嘗試姐弟戀。

Selina（任家萱）為演出「頭七」有許多突破，被導演沈丹桂要求完全不能像自己，連說話聲音都要改變，讓Selina開玩笑直呼，「當天回家很討厭他（導演）。」在片中，不只要揣摩撞鬼心境，還有樹林打鬥戲，她直言，「有些動作光是上課就很可怕，真實發生時就更可怕，再叫我做第2次是不可能的。」

不過Selina曾說不想要談姐弟戀，今天則大方回應：「既然都突破自我演鬼片，何不有更多突破？」Selina在3月初認愛小7歲的圈外男友，今天是公開戀情後首次亮相。Selina透露兩人交往約半年，是對方主動追求，個性相當貼心，在她拍攝「頭七」前替她求護身符，也數度到偏僻的拍片現場探班，讓她終於點頭答應交往。

Selina在片中幾乎素顏演出，被問及難道不怕被當時還是曖昧對象的男友看見？她表示，接到腳本時就對角色已有想像，能透過電影呈現與平常不一樣的模樣，感覺很過癮；拍攝時間在農曆7月，天氣熱到讓她汗流不止，意外有消水腫的效果，而男友也已承諾要包場。

「頭七」中，Selina和童星吳以涵飾演一對相依為命的母女，Selina面臨各種險境必須拚死保護吳以涵。兩人在片場相處時間長，Selina說，真的看到吳以涵時，忍不想：「天啊，我要是生一個女兒像妳這樣多好。」

Selina說，自己一直有在觀察吳以涵和母親的互動，「感覺她們的相處很像朋友，我會把一些觀察到細微的動作，加在我們的對手戲中。」吳以涵也笑說：「Selina和我親生母親其實挺像。」不過接著開玩笑補充：「只是我媽媽沒那麼瘋而已！」

「頭七」將於4月1日全台上映。（編輯：張雅淨）1110323

恐怖電影「頭七」23日在台北舉辦媒體茶敘，片中飾演母女檔的藝人Selina（右）、吳以涵（左）不約而同穿著皮衣現身，分享拍攝點滴。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日