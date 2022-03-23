更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕 醫院遭砲擊、10萬居民無水無糧
首頁 / 娛樂

Selina認愛後首現身 大方回應姐弟戀情

2022/3/23 18:20（3/23 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人Selina（任家萱）（圖）挑戰主演恐怖電影「頭七」，為演出有許多突破，還被導演沈丹桂要求完全不能像自己，連說話聲音都要改變。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日
藝人Selina（任家萱）（圖）挑戰主演恐怖電影「頭七」，為演出有許多突破，還被導演沈丹桂要求完全不能像自己，連說話聲音都要改變。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）演員Selina和吳以涵在鬼片「頭七」飾演母女，Selina今天出席媒體茶敘，也是認愛後首次公開亮相，她笑說近年一直勇敢挑戰不同事物，大方回應都拍鬼片了，為何不能嘗試姐弟戀。

Selina（任家萱）為演出「頭七」有許多突破，被導演沈丹桂要求完全不能像自己，連說話聲音都要改變，讓Selina開玩笑直呼，「當天回家很討厭他（導演）。」在片中，不只要揣摩撞鬼心境，還有樹林打鬥戲，她直言，「有些動作光是上課就很可怕，真實發生時就更可怕，再叫我做第2次是不可能的。」

不過Selina曾說不想要談姐弟戀，今天則大方回應：「既然都突破自我演鬼片，何不有更多突破？」Selina在3月初認愛小7歲的圈外男友，今天是公開戀情後首次亮相。Selina透露兩人交往約半年，是對方主動追求，個性相當貼心，在她拍攝「頭七」前替她求護身符，也數度到偏僻的拍片現場探班，讓她終於點頭答應交往。

Selina在片中幾乎素顏演出，被問及難道不怕被當時還是曖昧對象的男友看見？她表示，接到腳本時就對角色已有想像，能透過電影呈現與平常不一樣的模樣，感覺很過癮；拍攝時間在農曆7月，天氣熱到讓她汗流不止，意外有消水腫的效果，而男友也已承諾要包場。

「頭七」中，Selina和童星吳以涵飾演一對相依為命的母女，Selina面臨各種險境必須拚死保護吳以涵。兩人在片場相處時間長，Selina說，真的看到吳以涵時，忍不想：「天啊，我要是生一個女兒像妳這樣多好。」

Selina說，自己一直有在觀察吳以涵和母親的互動，「感覺她們的相處很像朋友，我會把一些觀察到細微的動作，加在我們的對手戲中。」吳以涵也笑說：「Selina和我親生母親其實挺像。」不過接著開玩笑補充：「只是我媽媽沒那麼瘋而已！」

「頭七」將於4月1日全台上映。（編輯：張雅淨）1110323

恐怖電影「頭七」23日在台北舉辦媒體茶敘，片中飾演母女檔的藝人Selina（右）、吳以涵（左）不約而同穿著皮衣現身，分享拍攝點滴。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日
恐怖電影「頭七」23日在台北舉辦媒體茶敘，片中飾演母女檔的藝人Selina（右）、吳以涵（左）不約而同穿著皮衣現身，分享拍攝點滴。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日
延伸閱讀
電影頭七詮釋傳統喪葬文化 Selina拍片惡夢連連
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族