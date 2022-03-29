威爾史密斯護妻呼巴掌事件 女星分享脫髮心境

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）好萊塢男星威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）等多位名人曾公開分享她們的心境，揭露女性掉頭髮不僅感覺痛苦、沮喪，同時也感到難堪。

威爾史密斯（Will Smith）27日在奧斯卡頒獎典禮上，因為非裔諧星克里斯洛克（Chris Rock）對妻子的髮型開玩笑，而衝上台呼了他一巴掌，讓女性落髮的議題獲得大眾注意。

潔達蘋姬史密斯於2018年首次提到罹患脫髮症（alopecia）。

她在自己的網路節目「紅桌談話」（Red Table Talk）中表示：「那是我人生中少數幾次因為恐懼而發抖。我對自己說，『喔，我的老天，我要禿頭了嗎？』」

民主黨女議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）於2020年公開坦承有脫髮症，她28日也在推特發聲。

她在文中寫道：「讓我們談談有脫髮症是什麼感覺。我們的家人看到那些極度脆弱與困難的時刻。感謝那些在低潮時刻使我們克制、給我們支持的人。他們看到我們的每一面。」

隨著好萊塢的女性理想外貌與現實狀況之間，逐漸走向更健康的平衡關係，越來越多女演員挺身而出講述脫髮症，原因可能是壓力、生產後荷爾蒙改變，甚至因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等。

女星莎瑪布萊爾（Selma Blair）於2011年生產後告訴「時人雜誌」（People）：「這不光鮮亮麗，但這是現實：我洗澡的時間變長了，因為我要收集掉在地上的頭髮然後丟掉，才不會堵住水管。女演員為何從來不說這些？」

女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）透露，她在感染COVID-19後開始落髮，而這影響了她對自我的觀感。

「這很艱難，尤其當妳是一名演員，妳的身分包裝很大一部分來自於飄逸的長髮，以及無瑕的皮膚。」

女星里琪雷克（Ricki Lake）於2020年在IG表示，她一輩子都為落髮所苦。「那是很疲憊、難堪、痛苦、害怕、沮喪、孤單的事情。我甚至有幾次產生自殺的念頭。」

曾拿下奧斯卡的女演員薇拉戴維絲（Viola Davis）說，她曾經試圖用假髮掩飾脫髮症。「我有一頂在家戴的假髮、一頂出席場合，還有一頂戴去運動。」

「我從來不展現真正的頭髮…我迫切希望大家認為我很美。」

薇拉戴維絲近10年對於脫髮較卸下心防，甚至在演出「謀殺入門課」（How to Get Away with Murder）當中法律課女講師一角時也脫下假髮，展現極短的真髮。

美國國家斑禿基金會（National Alopecia Areata Foundation）28日呼籲更多人認識這種疾病，推估全美有700萬人、全世界約有1.47億人苦於脫髮。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110329