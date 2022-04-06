從史艷文到烏龍派出所 投機者樂團傳奇登大銀幕

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美國搖滾名人堂成員「投機者樂團」（The Ventures）在60年代掀起電吉他純演奏曲的「衝浪搖滾」流行風潮，關於他們的傳奇故事也被創團吉他手唐．威爾森（Don Wilson）的女兒史塔西．雷恩．威爾森（Staci Layne Wilson）拍成音樂紀錄片，8日將在台上映。（造次映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）曾紅遍台灣大街小巷的美國樂團「投機者樂團」傳奇故事被拍成紀錄片搬上大銀幕。他們的音樂被運用為布袋戲史艷文幽靈馬車出場配樂，也成為日本動畫「烏龍派出所」的片頭曲。

美國搖滾名人堂成員投機者樂團（The Ventures）在60年代掀起電吉他純演奏曲的「衝浪搖滾」流行風潮，已錄製超過250張專輯，共3000多首歌曲，唱片總銷量超過1億張，均創下樂壇公認「不可能被超越」的歷史紀錄。

投機者樂團成軍一甲子，經典演奏歌曲難以計數，其中又以70年代初期，被黃俊雄布袋戲「雲州大儒俠」選作史艷文幽靈馬車出場配樂的「管路」（Pipeline）最廣為台灣民眾所熟知。

這首音樂當年可說是紅遍大街小巷，不僅成為4、5年級台灣人們的共同時代記憶背景音樂，也是老一輩學習吉他演奏時的必學曲目。時至今日，隨處可見的彈珠檯、夾娃娃機依然能聽見「管路」的經典旋律。

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除此之外，在70年代影集「檀島警騎」的主題歌曲Hawaii Five-O，或是90年代「烏龍派出所」片頭曲「鑽石頭」（Diamond Head）等，都是台灣民眾耳熟能詳的投機者樂團經典歌曲；甚至就連「愛的鼓勵」的節奏，也都是源自投機者樂團，可見他們影響台灣庶民文化之深。

紀錄片「投機者樂團：愛的鼓勵」由創團吉他手唐．威爾森（Don Wilson）的女兒史塔西．雷恩．威爾森 （Staci Layne Wilson）執導，全片以輕快的節奏與幽默口吻，細數投機者樂團創辦以來的詳盡歷史，並逐一介紹樂團多張經典專輯與傳世歌曲的創作故事。本片將於8日起全台上映。（編輯：張雅淨）1110406