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首頁 / 娛樂

Selina跨界演頭七 阿Ken讚：驚恐悲傷都感動我

2022/4/9 14:31
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（中央社記者王心妤台北9日電）歌手Selina（任家萱）主演「頭七」預估本週末票房突破新台幣2000萬，好友阿Ken在臉書肯定好友Selina演技，驚恐、無奈和悲傷都動人，而納豆則是展現出全新的一面。

「頭七」導演沈丹桂日前在臉書分享創作的心路歷程，希望台灣鬼片能有不同類型的敘事文本，也感謝演員都認真面對挑戰。他特別點名Selina的付出，「光想到妳願意重回片場的勇氣，叫人怎麼不為妳竭盡所能呢？」

沈丹桂肯定飾演Selina姊姊的高宇蓁表現，「要能用少數場次，就立體化角色的壓抑與無奈，只有硬底子的演員才有辦法完成。」

沈丹桂表示，為了讓怕鬼的「小嘉玲」吳以涵答應演出，不只說服編劇改劇本才讓吳以涵答應。沈丹桂透露吳以涵有顆特寫鏡頭拍了18次才完成，但她從沒喊苦喊累。

「頭七」上映後，阿Ken在臉書肯定好友Selina與納豆的表現，尤其Selina把善良又堅強的個性詮釋得恰到好處，「她的驚恐、無奈和悲傷都打動了我！本來甜甜的女孩變苦苦的了。」

「頭七」全台上映中。（編輯：陳政偉）1110409

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