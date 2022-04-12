台南辦跨國線上演唱會 韓團偶像卡司強

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府與民間單位合作舉辦「台南世界KPOP線上演唱會」，邀請韓國人氣偶像車銀優與男團THE BOYZ、女團Formis_9演出，會中並以影片呈現台南人文歷史，將於16日首播。

台南市長黃偉哲今天在市府永華市政中心舉辦的「2022台南世界KPOP線上演唱會」記者會致詞表示，這次線上演唱會邀請當紅韓團與主持人一起表演，並融入台南元素，包括介紹台南的風土、人情、景點、美食，大家不用出門，在家就可透過YouTube頻道觀賞。

黃偉哲表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年各國流行樂壇常以線上演唱會與全球各地粉絲交流，這次台南跨國城市線上演唱會首度嘗試與韓團合作，讓流行音樂與城市文化交融，希望藉韓國明星知名度提高台南城市國際能見度，且粉絲不用出門就能與偶像同樂。

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台南市政府提供資料指出，這場演唱會由韓國人氣男星車銀優擔任主持人，不僅將展現串場功力，還化身觀光大使介紹台南經典特色。車銀優曾在2019年來台南參與跨年演唱會，深受歌迷喜愛，這2年在韓國演藝圈更是大放異彩，成為歌唱、演戲、主持全方位藝人。

台南市政府指出，演唱會的陣容堅強，包括韓國新生代當紅男團THE BOYZ、女團Formis_9，將以精彩演出征服歌迷，預定於4月16日在TAINANYOUNG YouTube頻道首播。（編輯：黃世雅）1110412