記錄台灣芭蕾環境 楊偉新「舞徑」前進國際影展

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導演楊偉新耗時9年拍攝的紀錄片「舞徑」，呈現芭蕾舞者在台灣面臨體制與生涯困境，獲得第11屆美國紀錄片與動畫影展國際紀錄片長片評審團獎。（文化部提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月14日

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（中央社記者王心妤台北14日電）導演楊偉新耗時9年拍攝的紀錄片「舞徑」，呈現芭蕾舞者在台灣面臨體制與生涯困境，從第11屆美國紀錄片與動畫影展200多部影片中脫穎而出，摘下國際紀錄片長片評審團獎。

根據文化部新聞稿，楊偉新表示，拍攝契機源自於認識台灣首名獲選就讀悠久歷史的俄羅斯波修瓦芭蕾舞校（Bolshoi Ballet Academy）的郭蓉安。楊偉新從一開始完全不懂芭蕾舞，開始長期記錄、訪談，希望能將如何讓芭蕾舞深入一個國家落地生根的概念傳遞給觀眾。

楊偉新拍攝過程強力淡化自己的存在感，並以長鏡頭從角落拍攝，讓受記錄者不被干擾，因長時間拍攝也培養出與舞者的默契，紀錄片更顯自然。

楊偉新表示，目前規劃以募資方式讓「舞徑」有機會在台灣上映，期待不只有美國觀眾肯定，也能感動台灣觀眾。（編輯：張雅淨）1110414